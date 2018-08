Schepen Lieve Struyf maakt plaats voor zus Marleen 14 augustus 2018

Uittredend schepen en voormalig OCMW-voorzitter Lieve Struyf zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 'slechts' de tiende plaats bekleden op de CD&V-lijst. Struyf zet vrijwillig een stapje terug.





"Na twaalf jaar in het schepencollege is het goed om een frisse wind te laten waaien", zegt Struyf, die CD&V wel blijft steunen op de achtergrond. Opvallend: Struyfs jongere zus Marleen (momenteel OCMW-raadslid) krijgt plaats twee bij de christendemocraten en probeert de fakkel dus over te nemen. "Mijn zus en ik zitten politiek op één lijn en werken al jaren intens samen om het sociaal beleid in Schilde de juiste richting uit te sturen", beweert Marleen Struyf, die beroepshalve diensthoofd is bij het OCMW van Borsbeek. Lieve en Marleen Struyf hebben trouwens nog een andere, bekende zus: reportagemaakster Annemie. (KDC)