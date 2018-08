Schepen Dietvorst duwt CD&V-lijst 24 augustus 2018

Uittredend schepen Steven Dietvorst zal tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober de lijst van CD&V duwen in Schilde. Eerder raakte al bekend dat Dietvorst geen kandidaat meer was voor een nieuw schepenambt, maar dat hij zijn partij wel wou blijven steunen van op de achtergrond. Dat vertaalde zich nu dus in het lijstduwerschap. (KDC)