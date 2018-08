Raadslid Van Kets weg bij Groen 11 augustus 2018

In Schilde heeft gemeenteraadslid Wim Van Kets aangegeven dat hij voor de rest van deze legislatuur verder wil zetelen als onafhankelijke. Van Kets was jarenlang het plaatselijke boegbeeld van Groen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 en 2006 trok hij nog de lijst en werd hij telkens als enige groene kandidaat verkozen.





Interne strubbelingen

Tijdens de raadszitting van 21 augustus zal Van Kets officieel ophouden met Groen te vertegenwoordigen. Aangezien Van Kets gisteren niet bereikbaar was voor een reactie is het ook niet meteen duidelijk waarom hij exact afhaakt bij Groen, al valt in de wandelgangen te horen dat er interne strubbelingen waren.





(KDC)