Programma Carrousel Zomeravonden bekend 20 juli 2018

02u41 0

Het is stilaan een traditie dat muziekliefhebbers op dinsdagavonden in augustus terecht kunnen in 't Parkske van Schilde voor de Carrousel Zomeravonden. De vzw Carrousel maakte intussen het volledige programma voor deze zomer bekend. Komen langs: Carrousel DJ Team en Slick Nick and the Casino Special (op 7/8), Admiral Freebee en The Caramel Joes (op 14/8), Quantum Café en Mood Collector (op 21/8) en Carrousel DJ Team en The School Boys (op 28/8). De optredens beginnen telkens om 20 uur en zijn gratis. Meer info op www.carrouselschilde.be. (KDC)