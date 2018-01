Politiewagen die 'boete' krijgt, is niet fout geparkeerd 27 januari 2018

De lokale politie van de zone Voorkempen boog zich gisteren over een vervelend voorval waarbij een vermeend foutgeparkeerde politiewagen een 'boete' kreeg van een misnoegde passant. De man schreef donderdagavond een nepbekeuring uit en stopte ze onder de ruitenwisser van het politievoertuig dat geparkeerd stond in de Heidedreef in Schilde. "Soms zouden we allemaal wel eens een boete willen uitdelen", klinkt het bij de man. "Bijvoorbeeld aan een wagen die het zebrapad blokkeert." De wagen stond op een berm geparkeerd naast een zebrapad. "Het gaat om een zachte berm", legt Evelyn Tiebos van de politie uit. "Daar mag je op parkeren, onze inspecteur die de wagen parkeerde, was dan ook niet in fout. Het feit dat het aan een zebrapad is, speelt geen rol. Maar het is daar wel een onduidelijke verkeerssituatie. We gaan met de gemeente samenwerken om de signalisatie en wegmarkeringen te verduidelijken in de buurt." (BSB)