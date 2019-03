Politie arresteert veroordeelde drugsdealer na ongeval in centrum in Schilde Toon Verheijen

26 maart 2019

19u02 3 Schilde Patrouilleploegen van de politiezone Voorkempen hebben dinsdagmorgen een man kunnen oppakken die geseind stond voor een bevel tot gevangenneming. De man werd onlangs veroordeeld tot drie jaar cel voor drugsfeiten, maar was zich niet gaan aangeven. In het centrum van Schilde veroorzaakte de man een ongeval waarna hij opgepakt kon worden.

Een patrouilleploeg merkte dinsdagmorgen een verdacht persoon controleren in een voorbijrijdend voertuig net voor op het kruispunt van de Schoolstraat en de Turnhoutsebaan ter hoogte van lingeriezaak Finesse. De bestuurder had het duidelijk niet op die interventie begrepen en probeerde te vluchten. Ver geraakte de man echter niet, want ter hoogte van het kruispunt geraakt hij betrokken in een verkeersongeval waarbij drie voertuigen betrokken waren. Er vielen geen gewonden.

“Maar de man probeerde daarna nog eens te vluchten, maar onze hebben hebben hem kunnen arresteren”, vertelt Evelyn Tiebos van de politiezone Voorkempen. “De man bleek uiteindelijk geseind te staan voor een bevel tot gevangenneming. Na zijn verhoor werd hij overgebracht naar de gevangenis.” De man werd eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor drugsfeiten.