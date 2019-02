Patrick Van de Wauwer gaat CD&V Schilde leiden Kristof De Cnodder

10 februari 2019

09u19 0

De CD&V-afdeling van Schilde heeft een nieuwe voorzitter. Vrijdagavond verkozen de lokale leden Patrick Van de Wauwer tot opvolger van Walter Cautereels. Deze laatste zwaait na acht jaar af en wordt erevoorzitter.

De 54-jarige Patrick Van de Wauwer - de vader van Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer - is in het dagelijkse leven ondernemer. Als afdelingsvoorzitter kan hij onder andere rekenen op de steun van secretaris Hans Hanssen en penningmeester Rob Belmans. Met Marlies Sysmans kregen ook de CD&V-jongeren van Schilde en ’s Gravenwezel een nieuwe voorzitter.

Tijdens de recente gemeenteraadsverkiezingen kreeg CD&V in Schilde serieuze klappen. De partij ging van vijf naar twee zetels en belandde op de oppositiebanken. “Intussen zijn we bekomen van die klap en voelen we ons klaar om stevig en slagkrachtig oppositie te voeren”, klinkt het.