Organisatie mikt op 30.000 bezoekers Winterdorp ADA

02 december 2018

13u18 0

Ondanks het druilerige weer is de organisatie van de derde editie van het Winterdorp in Schilde tevreden over het eerste weekend. “We hebben heel wat volk naar de opening kunnen lokken zaterdag. En zondag belooft naar goede gewoonte nog drukker te worden,” vertelt organisator Kristof De Groote. Dit jaar mikt de organisatie op 30.000 bezoekers. Een ambitieus plan want vorig jaar klokte het winterdorp af op 25.000 bezoekers. “Dit jaar hebben we nog meer ingezet op die warme winterse gezelligheid van een kerstmarkt door nog meer kerstverlichting. Bovendien hebben we met de eendjes vangen en ballenkraam twee nieuwe kermisattracties voor de kinderen.” De kerstmarkt telt acht chalets met voornamelijk drank- en eetmogelijkheden. En natuurlijk mocht ook de typische schaatsbaan ook dit jaar niet ontbreken.