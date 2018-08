Open Vld wil OCMW-parking open in weekend 23 augustus 2018

De Open Vld-fractie in de gemeenteraad stelde voor om de parking van het OCMW-gebouw (aan de Turnhoutsebaan) in het weekend open te stellen voor mensen die in het centrum komen winkelen. Liberaal fractieleider Olivier Verhulst wil zo extra parkeerplaatsen creëren nabij de handelskern. De gemeenteraad besloot om de vraag door te spelen naar de OCMW-raad, die bevoegd is voor de locatie in kwestie. (KDC)