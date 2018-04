Open Vld wil betere wegen in Kotsbos 18 april 2018

De Open Vld-fractie in de gemeenteraad van Schilde roept op om werk te maken van het wegennet in de buurt Kotsbos.





"De wegen in het Kotsbos liggen er erbarmelijk bij", zegt liberaal fractieleider Olivier Verhulst. "In plaats van steeds maar oplapwerken te voorzien, is het tijd om ten minste eens na te denken over een structurele aanpak."





Het Kotsbos is van oorsprong een weekendzone, maar sinds 2006 is permanente bewoning er ook toegelaten. De wegen in de zone zijn nu nog onverhard en zitten vol putten. Om de zo veel tijd lapt de gemeente de straten op, maar dat heeft meestal geen langdurig effect. "Navraag leerde ons dat de gemeente jaarlijks minstens 50.000 euro spendeert aan die ingrepen, die uiteindelijk een maat voor niets blijken", aldus Olivier Verhulst. "Waarom dan eens niet nadenken over een meer duurzame oplossing? Volgens het BPA is een heraanleg in waterdoorlatende materialen - zoals grasdals of klinkers - toegestaan. Ik stel voor dat het gemeentebestuur dit in overweging neemt en op zijn minst eens een paar offertes laat maken." Het schepencollege liet verstaan dat men Verhulsts voorstel zal bekijken. (KDC)