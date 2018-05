Open Vld voert wissel door 29 mei 2018

De Open Vld- fractie in de gemeenteraad van Schilde gaat een wissel doorvoeren. Raadslid Steven Callens stopt om familiale redenen en zal dus ook niet meer opkomen bij de volgende verkiezingen in oktober. Rita Tutelaars wordt Callens' opvolger. Zij ruilt de OCMW-raad in voor de gemeenteraad en legde gisteravond de eed af. Bij het OCMW wordt Tutelaars op haar beurt dan weer vervangen door de amper 24-jarige Laurenz Van Ginneken. (KDC)