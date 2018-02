Ongenoegen over drastische bomenkap antitankgracht 15 februari 2018

02u40 0 Schilde In Schilde is er ongenoegen ontstaan over de kapwerken die de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) recent liet uitvoeren rond de antitankgracht, tussen de Turnhoutsebaan en Schilde Strand. Over anderhalve kilometer werden honderden bomen gerooid. "Perfect normaal bosbeheer", klinkt het bij de VMM.

De antitankgracht - die werd aangelegd tijdens de Tweede Wereldoorlog - is een groen stukje Schilde. Maar: de jongste weken sneuvelden er veel bomen en struiken in de buurt van de gracht, op initiatief van bosbeheerder VMM. Op Facebook stelden verschillende Schildenaren zich vragen bij de wel erg drastische bomenkap. Ook de lokale milieubeweging GroenRand liet blijken dat men niet blij is met de ingreep. "De werken zijn te ingrijpend", schrijft GroenRand op zijn Facebookpagina. "We hadden op deze plaats een meer variabel uitdunningsbeheer verwacht."





"De bomenkap was een weloverwogen ingreep, die kadert in een eerder opgemaakt bosbeheersplan", laat de VMM in een tegenreactie weten. "Er was op die plaats al tientallen jaren niks meer gebeurd qua beheer, dus was het hoognodig om actie te ondernemen. We hebben ons vooral gefocust op de zieke en oude bomen. Binnen twee jaar zullen de waterkanten trouwens weer helemaal groen zien, want er zullen snel nieuwe bomen en struiken uit de grond schieten. Die krijgen nu alle groeikansen. Overigens wordt er in één moeite ook slib geruimd uit het kanaal." (KDC)





