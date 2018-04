Oeps! OCMW-voorzitter 'ad interim' blijkt niet benoemd 05 april 2018

Binnen de OCMW-raad van Schilde is een bizarre situatie ontstaan. Voorzitter Leen Scholiers (N-VA) is wegens ziekte tot eind mei buiten strijd en zou in principe vervangen worden door haar vaste 'stand-in' Marleen Struyf (CD&V). Alleen blijkt er nu plots iets mis te zijn gegaan bij Struyfs aanstelling, intussen vier jaar geleden.

Sinds 2014 fungeerde Marleen Struyf als (onbezoldigd) plaatsvervanger voor Leen Scholiers, bijvoorbeeld op momenten dat Scholiers op vakantie was. De OCMW-raad stelde Struyf destijds aan als opvolger voor Paul Mertens (Open Vld). Mertens was nog aan deze legislatuur begonnen, maar haakte sneller dan voorzien af. Maar blijkbaar is er bij Struyfs aanstelling ergens een procedurefout gebeurd. Zo blijkt althans uit een brief die Struyf eergisteren ontving van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.





"Totale verrassing"

"Voor mij is dit een totale verrassing", reageert Struyf. "Ik heb altijd te goeder trouw gehandeld. Voor zover ik wist was ik door de OCMW-raad aangesteld en niemand heeft er ooit een punt van gemaakt. Ik heb ook geen idee hoe dit nu plots naar boven komt. In elk geval heb ik onmiddellijk afstand gedaan van het waarnemend voorzitterschap."





Intussen is niet duidelijk wie nu wél de echte plaatsvervanger van Leen Scholiers is. Tot die situatie is opgehelderd, mag het langst zetelende raadslid Hugo Jacobs (Open Vld) van ambtshalve de honneurs waarnemen. "Hopelijk komt er snel duidelijkheid en zal de werking van het OCMW niet onder deze situatie lijden", besluit Marleen Struyf, die hoe dan ook OCMW-raadslid blijft.





