OCMW-secretaris De Rycke met pensioen 02 mei 2018

Het OCMW van Schilde heeft afscheid genomen van secretaris Eric De Rycke. Na een carrière van 35 jaar ging De Rycke op 1 mei met pensioen. "Ergens is het wel jammer, want ik deed mijn job erg graag", zegt de afscheidnemende secretaris. "In de loop der jaren zag ik natuurlijk veel veranderen. Alleen al het personeelsbestand van het OCMW nam enorm toe: van een vijftigtal medewerkers toen ik begon tot een honderdtal nu. Eind vorige week kreeg ik een mooi afscheidsfeest, waarbij ik geschenken kreeg van het personeel, maar ook van enkele politieke fracties. Dat heeft me aangenaam verrast. Nu ik gepensioneerd ben, ga ik niet stil blijven zitten. Ik heb plannen om opnieuw te gaan studeren. Geschiedenis en filosofie spreken me wel aan. En er ligt een stapel ongelezen boeken op mij te wachten." Door de voorziene integratie van het OCMW in de gemeentelijke administratie dient er geen vervanger voor Eric De Rycke worden gezocht. Gemeentesecretaris Tine Vervisch zal nu mee het OCMW onder haar hoede nemen en krijgt de titel 'algemeen directeur'. (KDC)