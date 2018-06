OCMW opent seniorenrestaurant 16 juni 2018

De OCMW-raad van Schilde heeft beslist dat men een sociaal restaurant voor lokale senioren gaat oprichten. Tot voor kort gingen heel wat bejaarden elke middag eten in het Heilig Hart van Maria Instituut in deeldorp 's Gravenwezel. Maar die school zette de afdeling 'grootkeuken' stop en dus vielen ook de dagelijkse maaltijden en het bijhorende sociale contact weg. De CD&V-fractie in de OCMW-raad ijverde er vervolgens voor om zelf iets te gaan doen voor de senioren. Vanaf oktober komt dat seniorenrestaurant er effectief. Het recent uitgebreide ontmoetingslokaal aan het Molenerf wordt de locatie voor dat restaurant. Een traiteur zal er twee dagen per week de maaltijden verzorgen, al moet nog worden bepaald welke dagen dat exact zullen worden. Na een paar maanden wordt het project geëvalueerd. Bij groot succes kunnen er dan meer openingsdagen worden voorzien. (KDC)