Nieuwe bouwaanvraag Picardiëbos

Het OCMW van Antwerpen heeft een nieuwe aanvraag ingediend om een (klein) deeltje van het Picardiëbos in Schilde te mogen verkavelen. Milieuvereniging Greenplease kondigde al aan een bezwaar te zullen indienen. Schildes gemeentebestuur bekijkt het dossier "met kritische blik".





Het Picardiëbos - in totaal 138 000 hectare groot - is van oudsher eigendom van het Antwerpse OCMW. Binnen dat OCMW koestert men al langer plannen om zo'n 4 000 vierkante meter van het bos te verkavelen. Het gaat om een stukje dat wel degelijk ingekleurd is als woonzone. Toch werd een eerdere aanvraag afgeketst, wegens te grootschalig. Recent werd een aangepaste versie van de plannen (met daarin nog slechts zes woningen) ter goedkeuring voorgelegd.





"We beseffen dat we bebouwing niet kunnen tegenhouden, maar willen de plannen alsnog laten bijsturen", zegt Filip Helssen van Greenplease. "Voor ons is het onder andere belangrijk dat de het stuk bos achter de geplande huizen bereikbaar blijft voor natuurliefhebbers. Met de plannen die voorliggen is de bereikbaarheid in het gedrang."





Het schepencollege van Schilde behandelt binnenkort de aanvraag."Het gebied in kwestie is woonzone, dus bouwen mag in principe", reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Steven Dietvorst (CD&V).





"Toch heeft de gemeente ook enkele bedenkingen. We gaan de aanvraag alleszins kritisch bekijken." (KDC)