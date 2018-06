Nieuw immokantoor zoekt bijzondere panden 13 juni 2018

Immobiliënkantoor Immodôme heeft zopas een kantoor geopend in de Kempischveldweg in Schilde. Immodôme had al een filiaal aan de Antwerpse Sint-Katelijnevest, maar wil zijn activiteiten nu ook verder uitbouwen in de noordrand van Antwerpen. Een kantoor in Schilde past perfect in die strategie. Immodôme focust naar eigen zeggen op "residentieel vastgoed met een architecturale, historische of esthetische meerwaarde". Naast het zoeken en verkopen van panden "met persoonlijkheid" organiseert men ook architectuurwandelingen. Binnenkort zullen zaakvoerders Isabel De Laet en Alexander Heeren dus ook zulke wandelingen uitstippelen in Schilde en omgeving. Meer info op www.immodome.be (KDC)