Moeilijk bereikbare tuinhuisbrand 22 juni 2018

03u08 0

De brandweer van de Zone Rand post Schilde moest zich in de nacht van woensdag op donderdag rond twee uur richting de Turnhoutsebaan reppen. "We werden eigenlijk opgeroepen voor een brandende boom", weet officier Jan Scheurweghs. "Maar bij aankomst bleek dat er een tuinhuis in lichterlaaie stond achteraan een woning tussen het groen. De brand was niet meteen toegankelijk voor onze teams waardoor we de oprit van een paar huizen verder hebben moeten gebruiken. Uiteindelijk zijn we met onze lanzen zelfs door woningen moeten gaan om het vuur te kunnen bestrijden. We hadden het brandje snel onder controle maar hebben niet kunnen voorkomen dat het tuinhok volledig uitbrandde." De oorzaak van de brand is niet meteen duidelijk, maar is vermoedelijk accidenteel. Niemand raakte gewond. (BSB)