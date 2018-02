Moeder overleden Didier krijgt wellicht plaats op lijst N-VA 06 februari 2018

02u58 0 Schilde De moeder van Didier Bartholomeus, de jongeman die in 2016 dood is teruggevonden in het Dokske in Merksem na een ritje in een illegale taxi, heeft politieke ambities. De kans is reëel dat Micheline Duysens bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober op de N-VA lijst zal staan in haar woonplaats Schilde.

In september 2016 verloor Micheline Duysens haar enige zoon Didier. De jonge Schildenaar verdween in de nacht dat hij zijn 25ste verjaardag had gevierd in de Antwerpse discotheek The Villa. Enkele dagen later is Didiers lichaam teruggevonden in het Dokske in Merksem. Politieonderzoek wees uit dat Didier vlak voor zijn dood was meegereden met een illegale taxi, maar voor het overige blijft er een waas van mysterie hangen omtrent het overlijden.





Om één en ander te verwerken, startte Micheline Duysens een kruistocht tegen 'taxipiraterij' en begon ze een campagne voor verantwoord uitgaan. Nu wil Micheline zich dus ook politiek engageren.





"Het startschot van mijn sensibiliseringscampagne is gegeven in Schildes gemeenschapscentrum Werf 44. Daar kwam ik in contact met enkele mensen van de N-VA die nu in het gemeentebestuur zitten", vertelt Micheline.





"Ook nadien bleven we contact houden en zo ontstond het idee om op te komen bij de verkiezingen. Hoewel ik geen lidkaart had, koesterde ik altijd al een zekere sympathie voor de N-VA. Uiteraard wil ik verantwoord uitgaan op de politieke agenda zetten, maar ook dierenwelzijn houdt me bezig", zegt Micheline.





Bauwens kopman

Burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) is blij dat Micheline Duysens de rangen van de partij vervoegt. "We hebben Micheline leren kennen als een erg geëngageerde vrouw", reageert Bauwens. "Die kunnen we altijd gebruiken. Anderzijds moet het partijbestuur wel nog de lijst goedkeuren. Momenteel is de enige zekerheid dat ik lijsttrekker word." (KDC)