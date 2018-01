Met kinderschoenen naar Zambia KATHLEEN (22) GAAT ALS VRIJWILLIGER NAAR WEESHUIS KRISTOF DE CNODDER

02u48 0 Klaas De Scheirder Kathleen trekt met een koffer vol kinderschoenen naar een weeshuis in Zambia. Schilde Kathleen Orije uit Schilde vertrekt volgende week naar Zambia, waar ze een half jaar vrijwilligerswerk gaat doen in een plaatselijk weeshuis. De 22-jarige leerkracht zal er onder andere les geven. In haar reistassen neemt Kathleen lesmateriaal mee, maar ze is ook kinderschoenen aan het inzamelen om ter plekke te verdelen.

Kathleen Orije staat voor een groot avontuur. Volgende week dinsdag vertrekt ze naar het Afrikaanse Zambia, waar ze als vrijwilligster gaat werken in het Terra Nova Children's Home, een weeshuis in de stad Kazembe. Pas half augustus zal Kathleen terugkeren naar thuishaven Schilde.





"Het is best spannend", opent Kathleen, die de afgelopen maanden ad interim les gaf in het vierde leerjaar van de Oefenschool in Wijnegem. "Ik heb natuurlijk wel een idee waar ik terecht zal komen - via het internet kon ik één en ander opzoeken - maar toch blijft het voor een stuk een stap in het onbekende. In het weeshuis in kwestie verblijven ongeveer veertig kinderen tussen drie en dertien jaar. Ik zal er les gaan geven en me ook nog op andere manieren nuttig proberen te maken."





Kinderdroom

Voor Kathleen is het een kinderdroom om vrijwilligerswerk te kunnen doen in de derde wereld. "Een tante van mij heeft dat vroeger ook gedaan en dat maakte als kind een grote indruk op mij. Ooit moest en zou ik in haar voetsporen treden. Het is overigens de tante in kwestie die me met het Zambiaanse weeshuis in contact heeft gebracht. Zij kende iemand die er ook al was geweest en zo ging de bal aan het rollen." Kathleen zal straks met twee reiskoffers op het vliegtuig stappen: één met haar eigen spullen en één met spullen om weg te geven in het weeshuis. "De mensen van het weeshuis lieten me weten dat er vooral veel nood is aan kinderschoenen en dus deed ik via Facebook een oproep om schoenen in te zamelen", vertelt Kathleen. "Daar kwam al wat reactie op, maar extra schoenen zijn nog altijd welkom. Zo kan er misschien nog wat diversiteit komen in de schoenmaten. Hetgeen ik zelf niet mee krijg in mijn koffer, kan later eventueel achterna worden gestuurd. Wie schoenen wil schenken, kan me contacteren via mijn Facebookpagina." Nodeloos te zeggen dat Kathleen heel veel zin heeft om naar Zambia te vertrekken, al dook er onlangs wel een onverwachte omstandigheid op. "Sinds kort heb ik een relatie", glimlacht Kathleen. "Natuurlijk is het moeilijk dat ik mijn vriend al meteen voor een paar maanden moet achterlaten, maar hij snapt wel dat dit iets is waar ik al lang naar uitkijk. We zullen via de moderne technologieën dan maar contact proberen te houden."