Met 105 per uur in zone 50 25 mei 2018

03u01 0

Bij snelheidsmetingen die eind maart werd gehouden in de Heidedreef in Schilde werd één automobilist betrapt aan 105 kilometer per uur, terwijl je op de plaats van de controle maximum 50 mag rijden. In twee en een half uur liepen nog 28 andere chauffeurs tegen de lamp. Dat blijkt uit cijfers die oppositiepartij Open VLD kon inkijken.





Op 27 maart jongstleden organiseerde de lokale politie een snelheidscontrole in de Heidedreef. Daarbij werden 628 voertuigen gecontroleerd. "In totaal werden 29 chauffeurs betrapt op overdreven snelheid", zeggen raadsleden Kristof Droessaert en Yolande Avontroodt (allebei Open VLD). "Zes overtredingen waren zo zwaar dat ze een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs konden opleveren. Eén hardrijder spande de kroon met een snelheid van 105 kilometer per uur. Dat is ronduit hallucinant in een straat waar een school (openluchtschool Sint-Ludgardis, red.) is gevestigd en waar veel kinderen fietsen."





Om soortgelijke incidenten in de toekomst te vermijden, stelt Open VLD een aantal maatregelen voor. "Nu zitten in de Heidedreef nog te veel lange, brede, rechte stukken die blijkbaar uitnodigend zijn voor hardrijders. We vragen daarom een uitbreiding van de bestaande zone 30, de aanleg van fietspaden of ten minste fietssuggestiestroken, aanpassingen aan de weginrichting en de plaatsing van mobiele digitale snelheidsborden", klinkt het bij de liberale partij. (KDC)