Meer ANPR-camera's op komst POLITIEZONE GRENS BREIDT TRAJECTCONTROLE UIT

02u59 0 Foto Toon Verheijen De roodlichtcamera op de Moerkantsebaan. Eén keer hier de trajectcontrole in werking is getreden, verliest de roodlichtcamera zijn nut. Schilde De politiezone Grens plant in 2018-2019 een forse uitbreiding van het ANPR-cameranetwerk. De camera's krijgen vooral aan de grensovergangen met Nederland een plaats. Op verscheidene plaatsen zal ook trajectcontrole toegepast worden. PZ Grens werkt daarvoor samen met andere zones. Ook de politiezone Schoten werkt aan een uitbreiding van het cameranetwerk.

De ANPR-camera is beter gekend als de 'nummerplaatlezer'. Staat je nummerplaat geseind als gestolen, niet verzekerd of als verdacht bij een crimineel feit dan geeft de camera een signaal aan de politie wanneer de wagen de camera passeert.





Dezelfde camera's dienen ook voor trajectcontrole, waarbij de gemiddelde snelheid wordt gemeten tussen twee punten. Als je de afstand in te weinig tijd (en dus te snel, red.) hebt afgelegd, volgt een pv.





Ook mobiel

"We hebben als politiecollege beslist om ons netwerk veel performanter te maken", zegt Rudy Verbeeck, korpschef van de politiezone Grens. "We willen daarmee ook meer aansluiten op onze buurzones. Eerst zetten we in de gemeenten Wuustwezel, Kalmthout en Essen in op het bewaken van de toegangen van en naar Nederland. Zo komen er zeker camera's aan de Putsesteenweg in Kalmthout, de Moerkantsebaan en de Ringweg in Essen, Braken in Wuustwezel en het afrittencomplex in Loenhout. Bovendien worden twee van onze interventievoertuigen uitgerust met een ANPR-camera."





Snelheid controleren

De zone Grens wil de ANPR-camera's niet alleen inzetten als bewakers. De politie wil meer trajectcontroles. "Op het grondgebied van Wuustwezel hebben we al twee trajectcontroles. Voor die op de Sint-Lenaartseweg werken we samen met de politiezone Voorkempen. Deze trajectcontrole is al operationeel. Daarnaast plannen we er ook een op de Kampweg, ook samen met de Voorkempen, maar die is nog in voorbereiding", kondigt Rudy Verbeeck aan.





"In Kalmthout wordt een trajectcontrole en/of een losse snelheidscamera gepland in de doortochten van Achterbroek (N117/N11) en mogelijk ook op het traject van de Heikantstraat-Beauvoislaan", gaat de korpschef voort. "De Moerkantsebaan in Essen (waar nu de veelbesproken roodlichtcamera staat, red.) krijgt eveneens een trajectcontrole. Een aantal plaatsen bestuderen we nog om de best mogelijke locaties voor de plaatsing van een camera te bepalen", besluit korpschef Verbeeck.