Mama's Jasje topact op Schilde Feest 21 juni 2018

Op de verkeersvrij gemaakte Turnhoutsebaan in Schilde staat morgen vrijdag de 25ste editie van Schilde Feest, de plaatselijke braderij, op het programma.





"Voor deze speciale gelegenheid hebben we extra veel muzikale optredens voorzien", vertelt Luc Vrelust van Schildes winkeliersorganisatie. "We hebben drie verschillende podia waar we onder andere Luc Caals, Jacky Lafon en Mama's Jasje mogen begroeten. Eén van die podia is een 'dance stage', waar de bekende DJ Frank langs komt. Verder is er heel wat kinderanimatie. Aan gemeenschapscentrum Werf 44 staat ook een kermis. Er zal dus voor elk wat wils zijn." De braderij gaat van start om 18 uur.





(KDC)