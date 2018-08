Maandag uitvaart van Vic (6) 01 augustus 2018

Komende maandag (om 11 uur) wordt in de Sint-Guibertuskerk in Schilde afscheid genomen van Vic Wanzeele, de zesjarige jongen die onlangs overleed na een zwembadongeval tijdens een gezinsvakantie in Portugal. Vic woonde met zijn familie in Zoersel, maar ging naar school in De Wonderwijzer in Schilde. "De urne van Vic krijgt een bijzondere plek in zijn vertrouwde omgeving", staat te lezen in het rouwbericht. "Dresscode: Vic hield van dieren, bloemen, natuur en kleuren." De ouders van Vic roepen ook op om geen rouwkransen te geven, maar wie dat wil kan ter nagedachtenis van Vic geld doneren voor de vzw Sea Shepherd, een organisatie die zich inzet voor natuurbehoud in zeeën en oceanen. Het was Vics droom om ooit bij Sea Shepherd aan de slag te gaan. Op de rouwbrief staat trouwens een walvis afgebeeld. Gisterenmiddag hadden sympathisanten al 7 000 euro gestort op de rekening. (KDC)