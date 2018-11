Maand hinder door heraanleg fiets- en voetpad Turnhoutsebaan ADA

07 november 2018

11u27 0 Schilde Vanaf 12 november vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het fiets- en voetpad van de Turnhoutsebaan (N112) tussen de grens met Schilde en 'De Groene Slager' in de richting van Wijnegem en Antwerpen. De werken zullen ongeveer een maand duren en zorgen mogelijk voor hinder.

Vorig jaar heeft AWV het fietspad van de Turnhoutsebaan richting Schilde gedeeltelijk vernieuwd. Nu wordt ook het fietspad aan de overzijde aangepakt. Het huidige fietspad in klinkers is verouderd en niet erg comfortabel voor fietsers. Tussen de grens met Schilde en 'De Groene Slager' wordt een nieuw fietspad aangelegd in asfalt. Ook het voetpad wordt ineens mee vernieuwd. De werken starten op 12 november en zullen duren tot midden december.

Doorgaand verkeer richting Schilde heeft steeds doorgang op de Turnhoutsebaan (N112). Verkeer komende van Schilde richting Wijnegem/Antwerpen wordt omgeleid via de Houtlaan (N12) en de 's Gravenwezelsteenweg. Op de Houtlaan zal er geen hinder zijn, maar afslaan richting de Turnhoutsebaan is tijdens de werken niet mogelijk.

Op 3 en 4 december zal de Turnhoutsebaan gedurende twee dagen volledig afgesloten worden. Dan wordt er bij het kruispunt van de Turnhoutsebaan met de Houtlaan een boom gerooid om het zicht op wachtende en overstekende fietsers te verbeteren. Tijdens die dagen volgt het verkeer in beide richtingen de omleiding via de Houtlaan en de 's Gravenwezelsteenweg. Woningen en handelszaken in de werfzone blijven maximaal bereikbaar. (ADA)