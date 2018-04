Lopen door natuur voor goede doel 11 april 2018

Nu zondag staat de eerste editie van Dauwtrippels op het programma, een jogging door de natuur die vertrekt en aankomt aan de kiosk in Halle-Zoersel.





Er wordt onder andere gelopen lang het fort van Oelegem en de Schans van Schilde. Deelnemers kunnen kiezen voor een afstand van zes, twaalf of zestien kilometer. Onderweg zijn er twee posten waar de lopers even kunnen rusten en iets kunnen eten en drinken. Ook aan de kiosk zijn eet- en drankstandjes voorzien.





Elke jogger wordt er bij aankomst getrakteerd op het streekbier de Halse Tuimelaar. Dauwtrippels is een puur recreatieve loop, geen wedstrijd. Vertrekken kan tussen 9 en 11 uur. Deelname kost tien euro. De opbrengst van dit nieuwe evenement gaat naar Hope Benefiet, een stichting die zich inzet voor de strijd tegen kanker. (KDC)





Meer info op www.dauwtrippels.be