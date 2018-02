Lift moet podium Werf 44 toegankelijker maken 24 februari 2018

02u44 0 Schilde De gebruikersraad van gemeenschapscentrum Werf 44 in Schilde uit zijn bezorgdheid over enkele toegankelijkheidsthema's. Zo geraken rolstoelgebruikers in het gloednieuwe cultuurhuis momenteel niet op het podium van de grote zaal. "We zijn dit aan het oplossen", zegt bevoegd schepen Kathleen Krekels (N-VA).

Vooreerst dit: gemeenschapscentrum Werf 44 - dat in september vorig jaar de deuren opende - is over het algemeen goed toegankelijk. Maar de gebruikersraad vond toch nog enkele puntjes die voor verbetering vatbaar zijn. "Zo is er momenteel enkel een trap en een goederenlift naar het podium in de grote zaal", meldt Bart Lauryssen van de gebruikersraad. "Die lift voldoet niet aan de veiligheidsnormen voor personen. Rolstoelgebruikers kunnen het podium dus niet op. Ook met de zware inkomdeuren aan de voorkant hebben minder mobiele personen problemen."





De opmerkingen werden overgemaakt aan het schepencollege. "We gaan een gecombineerd lift- en trapsysteem installeren dat het voor iedereen mogelijk moet maken om vanuit de grote zaal op het podium te geraken. Na wat zoekwerk vonden we inmiddels een lift die hoog genoeg is", reageert cultuurschepen Krekels.





"Wat de buitendeuren betreft: hier bekijken we of het mogelijk is om die te automatiseren, zodat ze met een drukknop open kunnen gaan." (KDC)