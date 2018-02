Lies (78) bezoekt chimpansee die ze tien jaar in huis had 22 februari 2018

02u49 0 Schilde In het tv-programma Leve de Zoo! Op Eén speelde Lies Vueghs (78) uit Schilde deze week een opmerkelijke bijrol. Lies bezocht in de Antwerpse dierentuin de chimpansee Judy. Tussen 1979 en 1989 woonde Judy bij Lies en haar gezin.

"We haalden Judy in huis nadat onze oudste zoon verongelukte", zei Lies voor de camera's. "We kochten Judy om onze andere zoon voor een stukje te troosten. Toen kon je nog zomaar een chimpansee houden. Tien jaar lang was Judy deel van ons gezin. Nadien kwam ze in haar puberteit en was ze moeilijker onder controle te houden. Daarop besloten we om haar - met pijn in het hart - af te staan aan de Zoo." In de dierentuin moest Judy weer echt aap leren worden. In de loop der jaren had ze namelijk enkele menselijke gewoontes opgepikt, zoals chocomelk drinken en naar het toilet gaan. Om de zo veel tijd zoekt Lies Judy nog eens op. Tijdens Leve de Zoo! leek Judy haar vroegere baasje nog steeds te herkennen, wat ontroerende televisie opleverde. (KDC)