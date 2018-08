Liberale Pedalen domineren koers voor politici 21 augustus 2018

In 's Gravenwezel (Schilde) vond gisteravond het jaarlijkse dernyspektakel plaats. Enkele lokale politici werkten een nevenkoers af. Het was de ploeg van Open Vld - de Liberale Pedalen - die de race van start tot finish domineerde. Geert Van Grieken - zoon van ex-burgemeester Yolande Avontroodt - pakte de zege. Liberaal sympathisant Carl Maes en plaatselijk fractieleider Olivier Verhulst vervolledigden het podium. Zij moesten in de spurt nipt de duimen leggen tegenover de winnaar. Burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) en CD&V-voorzitter Hans Hanssen finishten een heel eind achter de kopgroep. "We hebben het als team prima gedaan", glunderde Olivier Verhulst. "Of dit een voorbode is voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober? Dat zou alleszins mooi zijn, hé (lacht)."





(KDC)