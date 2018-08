Lek zet vier gezinnen zonder water 30 augustus 2018

Om een nog onbekende reden ontstond in de nacht van dinsdag op woensdag een waterlek onder het wegdek van de Liersebaan in Schilde. Tussen het kruispunt met de Alfons van den Sandelaan en de Spreeuwenberglaan kwam het water naar boven en verzakte een deel van het trottoir.





De brandweer kwam ter plaatse om watermaatschappij Pidpa op te trommelen en de politie moest tijdelijk het verkeer omleiden. "Het lek werd gemeld om half vijf in de ochtend maar de herstelling was pas klaar om half drie in de namiddag", weet Alain T'Syen, woordvoerder van Pidpa. "Onze ploegen hadden moeite om het lek op te sporen en konden ook niet zomaar de straat openbreken. Tijdens het zoeken naar het lek zaten vier gezinnen zonder stromend water. In de namiddag werd besloten om de kapotte doorsteekleiding afgekoppeld te laten en de gezinnen via een andere leiding van water te voorzien." De reden waarom de leiding stuk ging, is nog niet bekend. (BSB)