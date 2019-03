Leerlingen basisschool Wonderwijzer op gesprek bij burgemeester Bauwens over klimaat en milieu Ewelina Verhulst

22 maart 2019

16u58 0 Schilde Vrijdagvoormiddag zijn 5 leerlingen van het zesde leerjaar van basisschool Wonderwijzer uit Schilde op gesprek mogen komen bij burgemeester Dirk Bauwens. Ze maken zich grote zorgen over het klimaat, maar hadden het nooit in hun hoofd gehaald om te gaan betogen. Ze wilden een positief signaal geven aan de medeleerlingen, ouders én de buitenwereld.

Vijf leerlingen die in het laatste jaar zitten op basisschool Wonderwijzer hebben een aanvraag ingediend om eens een babbeltje te slaan met de burgemeester. Vanochtend was het zover. Om 10 uur werden ze vriendelijk ontvangen en mochten al hun vragen stellen over het klimaat -en milieubeleid van de gemeente. “Ik vind dat een heel tof initiatief van die leerlingen. Ik wil dat Schilde zeker een steentje bijdraagt en zal blijven bijdragen. Ook in fietsveiligheid waren ze erg geïnteresseerd", zegt Bauwens.

In het laatste trimester plant de basisschool ook nog een namiddagje ‘zwerfvuil ruimen’ met het zesde leerjaar. Niet alleen het zesde leerjaar is bewust van de problematiek rond klimaat, ook het vierde leerjaar draagt een steentje bij. Zo verzamelden de leerlingen van het vierde leerjaar enkele zakken vol zwerfvuil.

De namen van de leerlingen vlnr: Thomas Dela Montagne, Michiel Hendrickx, Mathias Rombouts, Victor Pacquay en Amy O’ Brien