Kunst- en brocantemarkt 15 mei 2018

Op zondag 20 mei is het park Schildehof het decor van een kunst- en brocantemarkt. Tussen 10 en 18 uur staan er kraampjes opgesteld en is er allerlei randanimatie voorzien. Tussen 14 en 17 uur kan u in de oranjerie ook gratis (kunst)voorwerpen laten taxeren. Peter en Christophe Bernaerts - bekend van de tv-programma's 'Schatten op Zolder' en 'Rijker dan je denkt' - zijn de schatters van dienst. Elke persoon mag maximum twee voorwerpen meebrengen. Meer info via evenementen@schilde.be (KDC)