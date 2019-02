Koppel sukkelt met auto de gracht in Sander Bral

24 februari 2019

12u00 0 Schilde Een koppel is met wagen en al in de gracht beland in de Kleine Waterstraat in Schilde zaterdagnacht. Om een nog onbekende reden verloor de man de controle over zijn stuur en week hij van de rijbaan af. Zowel bestuurder als vrouwlief raakten niet gewond bij het incident.

Een personenwagen met twee inzittenden is in de nacht van zaterdag op zondag in de gracht van de Kleine Waterstraat aan de Antitankgracht van Schilde gesukkeld. “Aan het stuur van de wagen zat een Brechtenaar uit 1977. Hij verloor de controle over zijn stuur en reed de gracht in. De wagen kwam op zijn dak tot stilstand”, bevestigt Evelyn Tiebos van de lokale politiezone Voorkempen. “Zowel chauffeur als passagier raakten niet gewond. Er was niemand anders bij het ongeval betrokken.”

De politie geeft geen omstandigheden van het ongeval vrij. Mogelijk zat er alcohol in het spel maar dat wordt dus niet officieel bevestigd.