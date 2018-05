Koop een huis en krijg er auto bij 19 mei 2018

Immokantoor Rodenburgh pakt uit met een bijzondere stunt. Rodenburgh probeert momenteel een villa te verkopen aan de Turnhoutsebaan 51 in Schilde en indien iemand voor 4 juni het pand zou aankopen, krijgt die er een auto (Fiat 500) bij. "De verkoper en wij wilden iets doen om op te vallen binnen het immo-aanbod in Schilde. In plaats van met kortingen te zwaaien, kozen we voor deze stunt", vertelt makelaar Arthur Rodenburgh. Helemaal nieuw is het niet: begin vorig jaar probeerde een concullega van Rodenburgh op gelijkaardige wijze al eens een appartement aan de man te brengen in Boom. Met succes overigens.





De vraagprijs voor het pand in Schilde bedraagt 845.000 euro. Daarvoor krijg je "een gunstige ligging, veel ruimte, een gerenoveerde binnenkant en rustieke buitenkant met rieten dak." (KDC)