Kogel vliegt tot in babykamer Afrekeningen in drugsmilieu bereiken triest dieptepunt SANDER BRAL

02u49 0 Sander Bral De kogel vloog door het raam en ketste tegen de muur (rode cirkel) af naar de deur.Het raam is ondertussen vervangen door een houten paneel. Schilde De afrekeningen in het drugsmilieu hebben een nieuw dieptepunt bereikt: in de nacht van dinsdag op woensdag namen daders een appartementsgebouw onder vuur. Eén kogel vloog - vermoedelijk toevallig - tot in de slaapkamer van een baby'tje van 1 jaar. "De kogel is net over het babybedje van ons zoontje gevlogen."

De Turnhoutsebaan in Schilde werd woensdagochtend heel vroeg opgeschrikt door een schietpartij. Een geparkeerde wagen en een appartementsgebouw met vijf woningen werden met luid geknal meermaals onder vuur genomen. Eén van de wagens van de bewoners werd door verschillende kogels geraakt. Er belandden ook twee kogels in twee verschillende ramen van het gebouw en in het kozijn van een ander raam is ook een kogelinslag te vinden. De vierde kogel die het appartement raakte, kwam in de kinderkamer van een éénjarig jongetje terecht.





Sander Bral Dit appartementsblok werd in de nacht van dinsdag op woensdag beschoten.

Niet wakker geworden

"De kogel is door het venster gevlogen en is afgeketst op de binnenmuur van de kamer", klinkt het bij het gezin, dat nog erg onder de indruk is. "Daarna vloog die op ooghoogte de kamerdeur in waar die ook bleef in zitten. De kogel is dus net over het babybedje van ons zoontje gevlogen. Als hij op dat moment toevallig recht stond, was hij wellicht geraakt. Gelukkig is hij niet eens wakker geworden van het incident zodat hij er geen trauma aan over houdt. Voor ons ligt dat anders, wij moeten nog steeds bekomen van het voorval", klinkt het bij de ouders.





Sander Bral De kogelinslag in de deur van de kinderkamer.

Gierende banden

Verschillende bewoners hoorden na de knallen twee autodeuren dichtslaan en een wagen met gierende banden vertrekken in de richting van Turnhout. "Dat lijkt op een mislukte afrekening of op zijn minst een waarschuwing", beweert een getuige die 's nachts door de schietpartij uit zijn slaap werd gerukt. "Er gebeuren de laatste tijd wel meer incidenten van dat kaliber in en rond Antwerpen. Erg dat rustig wonen in een kleine gemeente zoals Schilde geen evidentie meer is. Het wordt tijd dat die gangsters een ander slagveld uitkiezen. Want onschuldiger dan een kind van één jaar, bestaat niet. De daders zullen zich wellicht van woning vergist hebben?", klinkt het bedenkelijk.





Het schietincident werd bevestigd door de lokale politie. Bij het parket van Antwerpen, dat de zaak onderzoekt, was er gisteren niemand bereikbaar voor commentaar.