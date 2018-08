Kleurrijk afscheid van kleine Vic ZESJARIG JONGETJE KWAM OM IN PORTUGEES ZWEMBAD SANDER BRAL

02u43 0 Schilde De Sint-Guibertuskerk in Schilde was gisterenvoormiddag veel te klein voor de begrafenis van Vic Wanzeele. Het zesjarig jongetje uit Zoersel overleed vorige maand op vakantie in Portugal in een zwembad.

Geen zwarte kostuums of grijze jurken op de afscheidsdienst van de zesjarige Vic Wanzeele uit Zoersel. Op vraag van de ouders kwamen alle genodigden in kleurrijke hemden en kleedjes met dierenpatronen naar de Sint-Guibertuskerk in Schilde. "Omdat Vic dol was op dieren en felle kleuren", klonk het bij papa Michael Wanzeele, mama Ansie Van Aerschot en broertje Jack (4). "We hebben lang moeten wachten op Vic maar toen hij er eindelijk was, heeft hij ons leven zoveel vrolijker gemaakt", verkondigde mama Ansie in de kerk.





"Ook veel drukker", lacht Ansie. "Maar zoveel rijker. Ik vraag me dagelijks af welke vrienden hij nog zou tegenkomen, welke dierenweetjes hij nog zou vertellen, welke studierichting hij ooit zou volgen of met welke meisjes hij zou thuiskomen."





Nieuwsgierig

Alle vriendjes en vriendinnetjes van Vic uit zijn school in Schilde waren ook aanwezig op de dienst. Ze maakten tekeningen voor hem en kwamen één voor één naar het altaar om een kaarsje te branden. Ook Vics vrienden en leiders van de Scouts tekenden present om Vics familie te steunen. "Vics totem bij de Scouts was Nieuwsgierige Potvis", vertelde de pastoor. "Hij ging steeds op zoek naar nieuwe weetjes en wilde elke dag bijleren."





Die nieuwsgierigheid is Vic fataal geworden op 17 juli. Hij genoot van een laatste vakantiedag in Portugal in een zwembad van een vakantiehuisje. Vic kwam met zijn arm vast te zitten in één van de zwembadfilters waarvan de veiligheidskap ontbrak. Met man en macht probeerde men Vic uit zijn benarde situatie te krijgen. Dat lukte pas wanneer de hulpdiensten arriveerden en een deur moesten intrappen om de filterinstallatie uit te schakelen. Vic moest bijna drie kwartier gereanimeerd worden vooraleer hij teruggehaald kon worden. Vic bleek hersendood en een kleine week later overleed hij in het ziekenhuis.





Papa Michael en mama Ansie vroegen niet om rouwkransen maar motiveerden de genodigden van de dienst om een bedrag over te maken aan Sea Shepherd, de vzw die zich inzet voor natuurbehoud in zeeën en oceanen en waar Tom Waes peter van is.





"Vic was erg gepassioneerd door het beschermen van wilde dieren en in het bijzonder waterdieren.", klinkt het bij de familie Wanzeele. "Het was Vics grote droom om ooit bij Sea Shepherd aan de slag te kunnen gaan."





Er werd in enkele dagen tijd al meer dan 20.000 euro opgehaald voor de vzw.