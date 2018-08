Kermis start zaterdag 16 augustus 2018

Van zaterdag tot en met dinsdag staat in het centrum van 's Gravenwezel de augustuskermis op het programma. Op zaterdag (tussen 16 en 22 uur) is er voor de tweede keer een Dorpshappening, met onder andere kinderdisco en een mobiele kinderboerderij. Verder zijn er enkele muzikale optredens. Op zondag vormt de Wezelse dorpskern het decor voor een wielerwedstrijd met eliterenners zonder contract. De race vertrekt om 15 uur in de Kerkstraat, waar ook de aankomstlijn ligt. Ook op maandag wordt er gekoerst, want dan staat het 24ste Wielerspektakel achter derny's gepland (vanaf 19 uur). Dinsdag wordt de kermis afgesloten. (KDC)