Kasteel Kattenhof is verkocht 03 juli 2018

02u33 2 Schilde Het kasteel Kattenhof in 's Gravenwezel is verkocht. Eind vorige week ondertekenden de vroegere eigenaar Erwin Beerens en de nieuwe eigenaar de verkoopakte bij de notaris. Wie de koper is en hoeveel hij exact betaalde, blijft een goed bewaard geheim.

Begin dit jaar leidde Erwin Beerens - van de Beerens autogarages - ons rond in kasteel Kattenhof. Het stulpje met vier badkamers, twaalf slaapkamers en zelfs een eigen kapel stond toen te koop voor 4,9 miljoen euro. Een half jaartje later werd de verkoop dan gefinaliseerd. Dat bevestigde Erwin Beerens gisteren aan uw krant. De verkoopprijs en de naam van de koper wou Beerens niet prijs geven. Het enige wat we weten is dat de nieuwe eigenaar een Belg is.





De kersverse kasteelheer zal zijn nieuwe woonst meteen kunnen betrekken. Erwin Beerens en zijn gezin verhuisden eerder al naar een ander kasteel, het Pulhof in Wijnegem. Tijdens de rondleiding in het Kattenhof konden we trouwens met eigen ogen vaststellen dat het gebouw en aanpalende domein - inclusief eigen wijngaard - in een prima staat verkeerden. Een stevige brok geschiedenis krijgt de koper er gratis bij. De oudste delen van het kasteel dateren al van de vijftiende eeuw. De bekendste ex-bewoner is wijlen baron Pierre de Caters, de allereerste Belgische piloot en groot avonturier. (KDC)