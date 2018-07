Jongens- en meisjeschiro smelten samen 12 juli 2018

Vanaf september smelten jeugdbewegingen Chiro Don Bosco (meisjes) en Chiro Gieke (jongens) samen tot de vzw Chiro Giedo. Zo beschikt Schilde voortaan over een gemengde chirowerking. Dat het uitgerekend nu tot een fusie komt, is geen toeval. In de toekomst zullen jongens en meisjes immers hun intrek nemen in een gloednieuw gezamenlijk gebouw in de Lindenstraat. Het gemeentebestuur van Schilde zette daar in september vorig jaar 940. 000 euro voor opzij. De hoop is dat de schop nog dit najaar effectief in de grond kan.





(KDC)