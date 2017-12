Jaar effectief voor bestuurder die met Porsche inreed op fuifgangers 03u02 2

Yoël D. (27) uit Wuustwezel is in verzet veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan één jaar effectief, en 1.200 euro boete. De Nederlander is twee jaar geleden in Schilde met zijn Porsche op een groepje fuifgangers ingereden.





De feiten speelden zich op 20 december 2015 af naar aanleiding van een chirofuif in Schilde. Debeklaagde had een man op het rechteroog geslagen omdat hij zijn vriendin zou hebben aangesproken of lastiggevallen. Veiligheidspersoneel heeft Yoël D. buitengezet.





Buiten ontstond opnieuw tumult, waarna D. in zijn Porsche gestapt is en is ingereden op een groepje fuifgangers dat op de parking stond. Hij reed zowel voor- als achteruit, waardoor hij een aantal mensen raakte en anderen uit de weg moesten springen. Een jonge vrouw vloog over de motorkap en raakte zwaargewond toen hij over haar rechterpols reed.





De politie kon de Porsche even later tegenhouden op de Turnhoutsebaan in Schilde. D.'s vriendin zat toen achter het stuur, maar uit getuigenverklaringen bleek duidelijk dat Yoël D. reed op het moment van de feiten. Hij bleek onder invloed van alcohol en cocaïne.





De beklaagde is al verscheidene keren veroordeeld voor drugfeiten, valsheden en verkeersinbreuken. De beklaagde moet de man die hij heeft geslagen 630 euro schadevergoeding betalen. De vrouw die hij omver heeft gereden, is hij 12.000 euro schuldig. (BJS)