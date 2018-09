Interieurshoppen en dineren in één HUIS TOLLENBERG KRIJGT NIEUWE BESTEMMING KRISTOF DE CNODDER

07 september 2018

02u47 0 Schilde Het historische Tollenberggebouw aan de Turnhoutsebaan in Schilde krijgt na 14 jaar leegstand een nieuwe bestemming. De voormalige dokters- en notariswoning herbergt voortaan een klasserestaurant en een chique interieurzaak. De opening is dit weekend.

Huis Tollenberg, in het centrum van Schilde, dateert al uit 1770 en is sinds 1981 officieel een beschermd gebouw. Toch geraakte het statige, witte pand in het begin van deze eeuw in verval. In 2004 kwam het leeg te staan en dat eiste zijn tol. In 2014 werd Tollenberg dan aangekocht door projectontwikkelaar Costermans. Die firma verhuurt Tollenberg nu aan enkele bevriende bedrijven uit de interieursector en in een architecturaal verantwoorde aanbouw wordt restaurant Casello ondergebracht.





"Eind april zijn we begonnen met de aankleding van het gebouw", zeggen Nathalie Delronge van de firma Woonontwerp Peter Deckers en Caroline Van Den Dooren van Pure Home Concepts. Samen coördineerden deze dames de inrichting.





"We vertrokken van een volledig gestripte binnenkant en probeerden er een totaalconcept van te maken. Eigenlijk is Tollenberg een toonzaal van een zevental firma's die in de design- en interieurbranche actief zijn en mekaar perfect aanvullen. In plaats van zeven aparte toonzaaltjes te creëren, hebben we Tollenberg in gericht als een echte woning. In bijna elke kamer vind je wel elementen terug van één van de betrokken bedrijven, bijvoorbeeld een haard of zaken die met domotica te maken hebben."





Wijnproeven

Concreet zal er in de toekomst steeds iemand aanwezig zijn van Woonontwerp Peter Deckers om potentiële klanten rond te leiden en indien nodig door te verwijzen naar één van de andere partners. "Door samen te werken kan je ook extra beleving creëren", denken Nathalie en Caroline.





In het kader van die beleving werd een aanvullend horecaluik voorzien. "Wijnhandelaar Belgium Wine Watchers zit ook onder ons dak. Zij gaan hier regelmatig wijnproefavonden organiseren", klinkt het.





"En verder is er natuurlijk het Italiaans getinte restaurant Casello, in de nieuwe aanbouw. Casello beschikt trouwens over een prachtig terras achteraan van waar je zicht hebt op onze mooie tuin. De interieurwinkel loopt voor een stukje door in het restaurant, want de decoratie en schilderijen die in Casello aanwezig zijn kunnen worden aangekocht. Daarnaast is het zo dat restaurantbezoekers steeds binnenkomen door de interieurzaak."





Zaterdag en zondag zijn er openingsrecepties voor genodigden. Vanaf maandag gaan de deuren open voor het grote publiek.





Meer info op www.casello.be