Inbrekers doorzoeken zelfs diepvriezer

06 maart 2018

Dieven hebben in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken in een woning aan de Kempischveldweg. De bewoonster werd gewekt door de hond. Toen ze hem buiten wilde laten, merkte ze dat er enkele laden en kastdeuren open stonden. De bewoonster hoorde een geluid en merkte toen dat er in de keuken een deur en raam open stonden. De hele woning en zelfs de diepvriezer werd doorzocht. De politie liet nog een speurhond ter plaatse komen, maar dat leverde niets op. (VTT)