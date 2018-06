Inbrekers betrapt 27 juni 2018

Dieven hebben het voorbije weekend ingebroken in een woning aan de Drijhoekdreef in Schilde. Twee onbekenden waren de slaapkamer binnengegaan. Toen de zoon des huizes wakker werd en de mannen zag staan, begon hij te roepen. Daarop sloegen de twee mannen op de vlucht. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek dat de daders een ladder hadden genomen uit het poolhouse. Die werd tegen de achtergevel gezet vlak onder een raam. Daarlangs geraakten de daders uiteindelijk binnen. Mogelijk pleegden dezelfde daders ook een inbraak in de Catharinadreef. Daar was de zijdeur opengebroken. In de woning konden ze geen verdachten aantreffen. Vermoedelijk sloegen de dader(s) op de vlucht toen het inbraakalarm afging. Er was geen beschrijving van de dader(s). Andere patrouilles deden een nazicht in de omgeving maar konden geen verdachte personen noch voertuigen aantreffen. (VTT)