Inbreker betrapt 16 februari 2018

02u28 0

Een onbekende heeft woensdagavond proberen in te breken in een woning aan de Roskam. De bewoonster hoorde 's avonds een geluid op de bovenverdieping en op het dak. Toen ze een kijkje ging nemen, zag ze dat het dakram open stond en hoorde ze een geluid vanuit de dakgoot. De politie kwam ter plaatse en de patrouilleploeg stelde vast dat achteraan de woning de tuintafel tegen het terras werd getrokken en daarop een tuinstoel werd gezet. Vermoedelijk geraakte de dader zo op het dak en kon hij naar het openstaande dakraam kruipen. De inbreker is uiteindelijk niet in de woning geraakt. (VTT)