Inbraak in woning 01 maart 2018

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Rerum Novarumlaan. De eigenaar kreeg via zijn smartphone de melding dat er werd ingebroken in zijn woning. Toen hij thuis aankwam, bleek er aan de achterzijde een raam opengebroken te zijn. Heel de woning werd doorzicht. De politie liet nog een speurhond ter plaatse komen, maar ook die kon de inbrekers niet aantreffen in de buurt. (VTT)