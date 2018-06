Immostunt met Fiat leidt niet tot verkoop 15 juni 2018

Een tijdje geleden kon u in deze krant lezen over een opmerkelijke stunt in de vastgoedsector. Wie voor 5 juni een villa kocht aan de Turnhoutsebaan 51 in Schilde kreeg er gratis een autootje - een Fiat 500 - bovenop. Ondanks deze opvallende bonus hapte geen enkele koper toe voor de vooropgestelde deadline. "Tot een verkoop kwam het niet, maar het aanbod maakte wel wat extra interesse los", zegt immomakelaar Yves Deckers. "Enkele geïnteresseerden zijn zich nu nog aan het beraden. De Fiat krijgen ze er niet meer bij, maar de woning staat of valt daar natuurlijk niet mee."





De vraagprijs voor de villa in kwestie bedraagt 845.000 euro. (KDC)