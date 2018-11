Immo Point richt zich nu ook op Antwerpse zuidrand Kristof De Cnodder

29 november 2018

18u37 0

Vastgoedkantoor Immo Point Network, met hoofdzetel in Schilde, heeft makelaarsgroep Promocon overgenomen. Door de overname krijgt Immo Point vastere voet aan de grond in de Antwerpse zuidrand.

Immo Point werd in 1996 opgericht in Schilde en was tot voor kort hoofdzakelijk actief in het noorden van de provincie Antwerpen en in de Kempen. Recent werd het aantal kantoren bijna verdubbeld van acht naar vijftien. Enerzijds traden twee vastgoedbureaus uit Malle en Brasschaat zelf toe tot de Immo Point groep en anderzijds werd Promocon, een vastgoedspeler met vijf kantoren, overgenomen. Promocon had vestigingen in Deurne, Borgerhout, Mortsel, Edegem en Kontich.

“Door de overname zijn we nu ook meer aanwezig ten zuiden van Antwerpen”, vertelt netwerk manager Werner Viaene van Immo Point. “Inmiddels hebben we heel de provincie mooi afgedekt. In de toekomst zullen we ook over de provinciegrenzen heen kijken. Er werden in dat verband al verkennende gesprekken gevoerd met potentiële partners.”

Op dit moment werken er 53 mensen bij Immo Point, sommige in vast dienstverband, andere als franchisenemer. “De schaalvergroting die we recent realiseerden biedt tal van voordelen”, legt zaakvoerster Caroline Breugelmans van Immo Point uit. “Ons merk wordt er alleen maar sterker van en we kunnen efficiënter publiciteit maken. Immo Point investeert verder in het continu bijscholen en coachen van zijn mensen, wat op de snel veranderende vastgoedmarkt geen overbodige luxe is. Voor een kleiner kantoor is het minder evident om daar op in te spelen.”