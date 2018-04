Illegale taxichauffeur voor rechter voor dood Didier? 20 april 2018

03u01 0 Schilde De kamer van inbeschuldigingstelling beslist op 17 mei of Saddam E.A. uit Merksem terecht zal staan voor de onopzettelijke doding van Didier Bartholomeus (25) uit Schilde. De raadkamer had hem buiten vervolging gesteld, maar het parket-generaal vorderde gisteren toch zijn verwijzing.

Didier had in september 2016 zijn verjaardag gevierd op het Eilandje. Na afloop had hij een illegale taxi genomen. Bestuurder Saddam E.A. had hem bij de Brug van den Azijn in Merksem uit zijn wagen gezet. Didier verdween daarna spoorloos.





Saddam E.A. bracht de volgende dag zijn gsm naar de politie en zei dat Didier het toestel in zijn wagen was vergeten. Hij had ook zijn portefeuille achtergelaten, maar die had Saddam E.A. al weggegooid. Het lichaam van Didier later uit het Dokske in Merksem gehaald.





Het parket vorderde enkel de verwijzing naar de rechtbank voor het bedrieglijk verbergen van de portefeuille. De moeder van Didier vond dat Saddam E.A. zich ook zou moeten verantwoorden voor onopzettelijk doding door een gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid. Hij had de vermoeide Didier namelijk op een gevaarlijke plek uit zijn auto gezet. De moeder ging in beroep en het parket-generaal volgt haar stelling: het vorderde wél de verwijzing voor onopzettelijke doding. (BJS)