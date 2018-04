Hugo Jacobs gaat OCMW tijdelijk leiden 07 april 2018

Schildes OCMW-raadslid Hugo Jacobs (Open Vld) laat weten dat hij in het belang van het OCMW zijn verantwoordelijkheid zal nemen als plaatsvervangend voorzitter. Leen Scholiers (N-VA) - die normaal het OCMW leidt - is wegens ziekte tot eind mei buiten strijd. Normaal zou Marleen Struyf (CD&V) haar vervangen, maar zoals u eerder al in deze krant kon lezen ging er ergens onderweg iets mis tijdens haar aanstellingsprocedure.





Onbezoldigd

Als langst zetelend raadslid blijkt Hugo Jacobs (Open Vld) nu recht te hebben op het onbezoldigde ambt. Jacobs kon ook de bedanken voor de eer, maar doet dit niet. "Ik heb zelf niet om deze situatie gevraagd, maar zal mijn decretale taak opnemen", laat Jacobs weten. "Ik wil er in toe bijdragen dat de dienstverlening van het OCMW wordt gegarandeerd." De eerstvolgende zitting van de OCMW-raad staat op 19 april op de agenda. (KDC)