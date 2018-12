Hoplr Schils Veld promoot nieuwjaarszingen Kristof De Cnodder

06 december 2018

13u51 0 Schilde Hoplr Schils Veld, een sociale netwerksite die actief is in een groot deel van Schilde, doet een poging om het traditionele nieuwjaarszingen in de lokale woonwijken nieuw leven in te blazen.

Op de ochtend van 31 december gaan de kinderen in Schilde en omstreken traditiegetrouw van deur tot deur om de mensen een gelukkig nieuwjaar te wensen en een liedje te zingen. In ruil krijgen ze dan wat geld of snoep. De laatste jaren blijkt het aantal nieuwjaarzangers in Schilde echter terug te lopen.

“In de winkels van de Turnhoutsebaan passeren er nog wel aardig wat zingende kinderen, maar in de woonbuurten zijn het er steeds minder”, zegt Eddy De Ridder van Hopl Schils Veld. “Zelf kreeg ik vorig jaar slechts een tiental groepen over de vloer, terwijl dat er vroeger drie tot vier keer meer waren. Omdat we het binnen Hoplr Schils Veld jammer vinden dat die traditie er uit aan het gaan is, doen we nu een warme oproep aan de zangers om ook opnieuw in de wijken te passeren.”

Hoplr Schils Veld zal onder zijn leden affiches gaan verspreiden om tegen het raam te hangen. Op die affiches staat dat zangers van harte welkom zijn. “In één moeite willen we Hoplr nog wat bekender maken in Schilde”, gaat Eddy De Ridder verder. “Momenteel zijn er al zo’n tweehonderd gezinnen aangesloten, maar iedereen is welkom. Door het nieuwjaarszingen en het online platform Hoplr hopen we de Schildenaren dichter bij mekaar te krijgen.”